В Арктике ученые обнаружили неизвестную зубастую птицу

Команда геологов Рочерстерского университета обнаружила в Арктике останки птицы с острыми зубами по виду похожей на большую чайку. Ученые утверждают, что подобный вид жил 90 миллионов лет назад, передает Scientific Reports.
Специалисты назвали находку Tingmiatornis arctica и утверждают, что благодаря ей, оказались способы выяснить, какой была экосистема в то время. Также с помощью останков они намерены изучить эффекты глобального потепления, которое, по их мнению, уже происходило раньше, и спрогнозировать будущие изменения климата.
Результаты проведенных исследований показали: найденные останки принадлежали птице, которая предпочитала обитать в вулканической местности, где с ней соседствовали черепахи и крокодиломорфные рептилии.
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