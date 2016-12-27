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Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны

В рамках программы зондирования естественного спутника Земли к 2018 году КНР планирует запуск спутника "Чанъэ-4". Космический летательный аппарат должен совершить "первую мягкую посадку на обратную сторону Луны в истории человечества", при этом достигнув точки, в которой силы тяготения Луны и Земли уравновешиваются - точки Лагранжа L2.

Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны


В планах КНР также запуск в конце грядущего года спутника "Чанъэ-5" для изучения второго по яркости объекта на земном небосводе после Солнца. Космический летательный аппарат должен совершить высадку на лунной поверхности, чтобы совершить сбор необходимых образцов, а после этого вернуться на Землю.

В целом три этапа будет включать в себя Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", в первую очередь это облет вокруг самого близкого к Солнцу спутника планеты, затем непосредственно посадка на Луну, а также возвращение на нашу планету. Стоит отметить, что глава пилотируемой космической программы КНР Чжан Юйлинь ранее уже делал заявление, что до 2036 года Китай планирует отправить своих астронавтов на естественный спутник Земли. Для того, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности понадобится около 15-20 лет.


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