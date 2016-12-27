В 2017 в России начнет функционировать система Android Pay

Начиная с 2017 года, по данным источников, все устройства с поддержкой технологии NFC смогут быть использованы в качестве инструмента для оплаты покупок. Поддержать введение новых условий расчета готовы сразу несколько крупных банков России. В частности, представители Райффайзенбанка не исключают возможность рассмотрения обеспечения услуги Android Pay. Такие платежи, считают в учреждении, удобны и безопасны, поэтому обзаведутся популярностью среди пользователей.Эксперты уверены, что бесконтактные платежи несколько более надежны, нежели оплата посредством банковской карты. В первом случае продавец получает лишь одноразовый цифровой токен, а не все параметры карты. Однако уязвимость в том, что после взлома смартфона злоумышленники могут получить доступ ко всем привязанным к гаджету счетам.

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