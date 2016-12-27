В Арктике нашли неизвестный вид зубастых птиц возрастом 90 млн лет

В ходе раскопок на территории острова Аксель-Хейберг, который расположен в северной части Канадского Арктического архипелага, геологи обнаружили ранее неизвестный науке вид зубастых птиц, которые населяли эту область около 90 млн лет назад. Находка получила название Tingmiatornis arctica.На первый взгляд птица наталкивает на мысли о ее родстве с современными чайками и бакланами. Ученые пришли к выводу, что эти птицы умели нырять, а также разделывали свою жертву острыми зубами.Благодаря этой необычной находке специалисты сделали определенные выводы о температурном режиме, который существовал на территории современной Арктики 90 млн лет назад. Они предполагают, что здесь было достаточно тепло и влажно, что позволяло таким большим птицам существовать и размножаться. Помимо зубастых пернатых здесь жили крокодилоподобные рептилии и черепахи.

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