В Арктике нашли неизвестный вид зубастых птиц возрастом 90 млн лет

В Арктике геологи нашли ранее неизвестную ученым зубастую птицу, которая населяла данную территорию около 90 млн лет назад. Окаменелые останки нового вида направили на изучение специалистам.
В ходе раскопок на территории острова Аксель-Хейберг, который расположен в северной части Канадского Арктического архипелага, геологи обнаружили ранее неизвестный науке вид зубастых птиц, которые населяли эту область около 90 млн лет назад. Находка получила название Tingmiatornis arctica.
На первый взгляд птица наталкивает на мысли о ее родстве с современными чайками и бакланами. Ученые пришли к выводу, что эти птицы умели нырять, а также разделывали свою жертву острыми зубами.
Благодаря этой необычной находке специалисты сделали определенные выводы о температурном режиме, который существовал на территории современной Арктики 90 млн лет назад. Они предполагают, что здесь было достаточно тепло и влажно, что позволяло таким большим птицам существовать и размножаться. Помимо зубастых пернатых здесь жили крокодилоподобные рептилии и черепахи.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163849-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.