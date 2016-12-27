Ученые назвали орбитальные параметры девятой планеты Солнечной системы

Ученые смогли назвать орбитальные параметры девятой планеты. Также они утверждают, что она открыта только на основе расчетов и может находиться на расстоянии не менее 90 миллиардов километров от Солнца.
Уточнения ученые смогли сделать лишь основываясь на изучении резонанса в орбитах тел пояса Койпера, наличие которого сигнализирует о существовании влияния далекого массивного объекта, коим может являться девятая известная науке планета Солнечной системы. Специалисты говорят, что она, находясь так далеко, может делать один оборот вокруг Солнца за 16 675 суток.
Эксперты предполагают, что масса девятой планеты Солнечной системы приблизительно в 6-12 раз больше, чем Земли, при этом ее масса меньше компактных Урана и Нептуна. Из этого следует вывод, что планета может быть как газовым ледяным гигантом, так и телом, относящимся к классу суперземель, при этом второй вариант кажется ученым более вероятным.
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