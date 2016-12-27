Эксперты: Постоянная близость с партнером разрушает страсть

Любовь к себе поможет больше любить своего партнера. Поддержанию «горячего пламени» способствуют индивидуальные интересы, независимость, отдаление друг от друга на некоторое время. Постоянная близость и определенность, по словам экспертов, только разрушают страсть. Это актуально только в начале отношений партнеров.Психологи называют еще одну причину, по которой следует заниматься любимым делом. Так, когда люди жертвуют собой, они накапливают обиду и недовольство. В результате желания одного из партнеров не оправдываются, и человек чувствует себя, как несчастная жертва.

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