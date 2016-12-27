Ученые будут слать сигналы ближайшей к Земле экзопланете

Ученые в ближайшее время намерены послать сигнал ближайшей к Земле экзопланете. Информация об этом появилась в одном из влиятельных научных издания.
Учрежденная в прошлом году организация METI к концу 2018 года собирается отправить радиосигналы или лазерные сигналы с приветствиями внеземным цивилизациям к планете Проксима Центавра b, а также к более далеким, находящимся на расстоянии сотен тысяч световых лет от Земли. Данная отправка будет первой. Президент METI Дуглас Вакоч утверждает, что если земляне хотят начать общение с инопланетными соседями, которое бы длилось не один десяток лет, то изначально стоит научиться меняться информацией.
Стоит сказать, что люди и раньше намеревались установить контакт с внеземными цивилизациями. Одно из первых сообщений было отправлено в 1974 году в Пуэрто-Рико из обсерватории Аресибо в направлении звездного скопления М13. Добираться туда сигнал будет 25 тысяч лет.
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