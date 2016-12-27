Технологии будущего: первую в мире «солнечную дорогу» открыли в Нормандии

Альтернативная энергетика шагает по планете. Так, во Франции открылась первая в мире «солнечная дорога».Церемонию открытия провела министр экологии и природных ресурсов Франции Сеголен Руаяль, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Wired. Пока что в эксплуатацию ввели участок трассы протяженностью один километр. Он расположен в нормандском городке Турувр-о-Перш (130 км от Парижа). На обустройство «солнечной дороги» ушло пять миллионов евро.Это уже не первая попытка французов внедрить альтернативную энергетику на своих дорогах. Ранее поблизости паркингов и общественных зданий появились «солнечные лоскутки» — участки от 50 до 100 метров в департаменте Вандея (регион Земли Луары), в городке Септем-ле-Валлон (недалеко от Марселя) и в столичном департаменте Ивелин. Полученная благодаря «солнечной дороге» энергия используется тут же на месте. В частности, в Вандее батареи, уложенные у въезда в культурно-спортивный комплекс, подпитывают станцию для подзарядки электромобилей.«Система работает без сбоев. Батареи, спрятанные в асфальте, прекрасно выдерживают нагрузку и не сдвигаются с места», — рассказал в интервью СМИ депутат Ален Лебеф, входящий в группу организаторов эксперимента.Ранее профессор Левенского католического университета в Бельгии Леен Дечин сообщила, что Солнце уничтожит все живое на Земле через пять миллиардов лет, когда станет красным гигантом.

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