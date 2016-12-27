«Почта России» запускает API-приложение для автоматизации рассылки посылок

Модернизированный сервис API позволит клиентам «Почты России» отслеживать в режиме реального времени тариф на пересылку, а также корректировать личные данные и получить трек-номер моментально, не дожидаясь прихода сообщения накануне получения товара.Теперь, сотрудникам «Почты России» нужно будет наклеить бланки на посылки и сдать их для отправления адресату. Это ускорит время обслуживания клиентов и улучшит качество самой услуги.Что касается сотрудничества с фирмами, оказывающими аналогичные услуги, то для взаимодействия им нужно будет подписать договор на использование нового программного продукта. Это улучшит взаимодействие между «Почтой России» и связанными с компанией ритейлерами.

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