«Почта России» запускает API-приложение для автоматизации рассылки посылок

«Почта России» с целью улучшения сервиса запускает приложение API, которое позволит в автоматическом режиме проводить регистрацию и отправку посылок в любую точку страны. Сервис будет доступен не только для клиентов «Почты России», а и для других фирм, которые занимаются оказанием подобных услуг.
Модернизированный сервис API позволит клиентам «Почты России» отслеживать в режиме реального времени тариф на пересылку, а также корректировать личные данные и получить трек-номер моментально, не дожидаясь прихода сообщения накануне получения товара.
Теперь, сотрудникам «Почты России» нужно будет наклеить бланки на посылки и сдать их для отправления адресату. Это ускорит время обслуживания клиентов и улучшит качество самой услуги. Что касается сотрудничества с фирмами, оказывающими аналогичные услуги, то для взаимодействия им нужно будет подписать договор на использование нового программного продукта. Это улучшит взаимодействие между «Почтой России» и связанными с компанией ритейлерами.
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