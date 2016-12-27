Ученые синтезировали регенерирующие стволовые клетки

Американские ученые совместно с китайскими исследователями создали искусственные регенерирующие стволовые клетки, опубликовав результаты своей работы в научном издании Nature Communications. По словам специалистов, их наработки могут использоваться в восстановлении сердечных мышц.
Биотехнологи из Университета Северной Каролины сообщили об изготовлении из биоразлагаемого полимера гликолизированной молочной кислоты (PLGA) наночастицы, по своей структуре имитирующей стволовые клетки. В дальнейшем к ним добавлялись белки, полученные из культвированных стволовых клеток сердца человека, называемые факторами роста. В дальнейшем они были покрыты клеточной мембраной.
В рамках проводимого эксперимента, синтетические и обычные стволовые клетки показали себя одинаково. Они способствовали росту клеток сердечной мышцы. Кроме того, синтетические клетки не приводили к увеличению риска развития опухолей по причине отсутствия способности к размножению.
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