Ученые синтезировали регенерирующие стволовые клетки

Биотехнологи из Университета Северной Каролины сообщили об изготовлении из биоразлагаемого полимера гликолизированной молочной кислоты (PLGA) наночастицы, по своей структуре имитирующей стволовые клетки. В дальнейшем к ним добавлялись белки, полученные из культвированных стволовых клеток сердца человека, называемые факторами роста. В дальнейшем они были покрыты клеточной мембраной.В рамках проводимого эксперимента, синтетические и обычные стволовые клетки показали себя одинаково. Они способствовали росту клеток сердечной мышцы. Кроме того, синтетические клетки не приводили к увеличению риска развития опухолей по причине отсутствия способности к размножению.

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