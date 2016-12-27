Техника HTC, Acer и Asus теряет популярность

Недавно эксперты создали рейтинг компаний, чьи продажи в текущем году сильно снизились. Как выяснилось, техника Acer, Asus и HTC становится все менее популярной.
Рекордсменом стала компания Acer, объем продаж которой, согласно данным аналитиков, упал до 5 миллионов проданных экземпляров в этом году. Второе место в анти-рейтинге занимает HTC c результатом в 11 миллионов поданных единиц техники в этом году, в сравнении с 18 миллионами в прошлом. Замыкает тройку Asus, продажи которой годом ранее составили 25 миллионов устройств, а в этом компания смогла реализовать только 20 миллионов единиц.
Все данные были взяты экспертами из открытых источников, и на роль самых точных не претендуют. Более подробная информация будет обнародована в январе-феврале, когда компании покажут общественности свои финансовые результаты.
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