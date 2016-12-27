Красноярские ученые создали заживляющий раны биополимерный пластырь

Эффективность данного изобретения была подтверждена в рамках лабораторных опытах на животных. При использовании данной биополимерной повязки заживление ран, по словам ученых, происходило практически в три раза быстрее, чем обычно. Как известно, принадлежит инновационная разработка научным сотрудникам Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН и Сибирского федерального университета.Биополимеры, которые использовались при создании заживляющего пластыря, являются естественным продуктом жизнедеятельности бактерий. Ученые пообещали и дальше работать в этом направлении, и, возможно, совсем скоро, после ряда доработок, новинка будет широкодоступной.

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