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Ученые смоделировали плазму черной дыры

Ученые, осуществляющие работу на базе Пристонского университета, выяснили, каким образом сверхмассивная черная дыра засасывает в себя межзвездный газ и вещество светил. Результаты исследования были опубликованы в одном из профильных изданий.

Ученые смоделировали плазму черной дыры


Для раскрытия соответствующего механизма ученые создали уникальную теоретическую модель аккреционного диска. Он, в свою очередь, появляется, после того как материя падает на объект.

После изучения природы аккреционного диска ученые поняли, что вещество, которое его формирует, обладает довольно высокой температурой. К тому же оно рассеяно так, что траектории электронов и протонов очень редко пересекаются. В этом заключаются особенности черной дыры, находящейся в центре Млечного пути.

Ученым удалось разработать обновленные формулы определения траектории отдельных частиц, не сталкивающихся друг с другом. По мнению специалистов в области астрофизики, новая концепция поможет в будущем строить более точные модели поглощения того или иного вещества черными дырами.


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