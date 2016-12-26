Ученые разработали бумажную батарейку, в основу которой лег метаболизм бактерий

Свои наработки ученые опубликовали в издании Advanced Materials Technologies, где рассказали о механизме работы бумажной батарейки. Оказалось, что для этого источника энергии достаточно иметь листок бумаги для хроматографии, нитрат серебра, воск для покрытия листка, специальный резервуар из проводящего полимера, который крепится к обратной стороне листа и жидкость с живыми бактериями.При складывании бумажного листка, поверхности батарейки соприкасаются, и бактерии начинают активно вовлекаться в процесс метаболизма, что и обеспечивает работу изобретения.Ученые заявляют, что мощность бумажной батарейки зависит от количества рабочих слоев, которые будут соприкасаться. Так на данном этапе разработки специалисты смогли получить мощность в 31,5 мкВт. Для этого им потребовалось шесть батарей, которые укладывались по схеме 3х3. Также они смогли достичь мощности в 44,85 мкВт при складывании 6х3.Стоит отметить, что этой энергии недостаточно даже для подпитки лампочки, однако такие бумажные батарейки можно использовать в биосенсорах, которые контролируют уровень глюкозы в крови диабетиков, а также других устройств в медицинской сфере, которые не нуждаются в больших энергозатратах.

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