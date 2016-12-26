Ученые: Северная Америка и Япония присоединятся к России

Ученые из России, представляющие Институт земной коры в Иркутске, рассказали, что Северная Америка и Япония могут впоследствии присоединится к РФ. Это обусловлено движением тектонических плит.
Российские ученые в ходе исследований установили, что в будущем Северная Америка и Япония могут стать частью Евразии. В частности, сейчас данные континенты стабильно движутся к Сибирской платформе. Научные работники рассчитали, что для воссоединения плитам потребуется в среднем не менее 30 миллионов лет, а Америка сможет пересечь Тихий океан только спустя 250 миллионов лет. Как известно, 600 миллионов лет назад имел место раскол суперконтинента, после чего развернулось образование современных материков. Только после этого процесса появился новый океан, а в будущем Россия, Америка и Япония несомненно встретятся. Благодаря этому, предполагают специалисты, возможно повторное образование единого и масштабного суперматерика.
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