Эксперт: В Facebook обнаружена серьезная уязвимость

Программист из США Томми ДеВосс в рамках исследовательской работы сумел обнаружить в Facebook значительную уязвимость. Брешь в системе предоставляет возможность получить доступ к скрытым адресам электронной почты граждан, сообщает издание Dawgyg.
По словам эксперта, связана уязвимость со спецфункцией Facebook Groups. Последняя предоставляет возможность создавать различные общие группы. Программист в ходе исследования звал пользователей стать "админом" паблика, чтобы те могли редактировать посты, добавляя или выдавая "бан" другим подписчикам. Предложения вследствие попадали в ЛС граждан, а также дублировались в привязанной к сервису электронной почте. Таким образом, даже установка конфиденциальности не запретит администратору паблика в Facebook заполучить скрытые пользователем сведения. По мнению Томми ДеВосса, хакеры благодаря бреши в работе системы могут использовать уязвимость ради фишинговых атак. О проблеме программист уведомил администрацию соцсети, которая, по его словам, устранила неполадку.
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