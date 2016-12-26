Эксперты сравнили знания российских и британских школьников

Авторы исследования подчеркивают, что это первый подобный международный опыт, благодаря которому возможно напрямую сравнить прогресс детей за год обучения в разных странах и их готовность на входе в школу. Во время сравнения достижений школьников был использован специализированный инструмент iPIPS.Для сравнения знаний детей перед школой и через год учебы исследование было проведено в сентябре и мае. В результате сравнений выяснилось, что на стартовой точке российские дети имеют лучший результат, однако у англичан и шотландцев отмечается больший прирост знаний в процессе обучения. По мнению ученых, данный факт связан с тем, что российские дети позже начинают учиться, имея больше знаний на стартовой точке, находясь на одном уровне с английскими и шотландскими детьми, которые уже заканчивают первый класс. При этом разница в прогрессе, происходящем за год, объясняется быстрым приростом знаний у школьников младшего возраста.Международное сравнительное исследование с помощью iPIPS в неанглоязычной стране было проведено впервые, в связи с этим инструмент был доработан, опираясь на культурные особенности и разницу в системе образования между Россией и Великобританией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163684-news.html