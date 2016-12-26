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Эксперты сравнили знания российских и британских школьников

В рамках сравнения прогресса детей в начальной школе из разных стран был проведен специальный тест исследователями из Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема. Уже были получены первые результаты сравнения российских, шотландских и английских первоклассников.

Эксперты сравнили знания российских и британских школьников


Авторы исследования подчеркивают, что это первый подобный международный опыт, благодаря которому возможно напрямую сравнить прогресс детей за год обучения в разных странах и их готовность на входе в школу. Во время сравнения достижений школьников был использован специализированный инструмент iPIPS.
Для сравнения знаний детей перед школой и через год учебы исследование было проведено в сентябре и мае. В результате сравнений выяснилось, что на стартовой точке российские дети имеют лучший результат, однако у англичан и шотландцев отмечается больший прирост знаний в процессе обучения. По мнению ученых, данный факт связан с тем, что российские дети позже начинают учиться, имея больше знаний на стартовой точке, находясь на одном уровне с английскими и шотландскими детьми, которые уже заканчивают первый класс. При этом разница в прогрессе, происходящем за год, объясняется быстрым приростом знаний у школьников младшего возраста.

Международное сравнительное исследование с помощью iPIPS в неанглоязычной стране было проведено впервые, в связи с этим инструмент был доработан, опираясь на культурные особенности и разницу в системе образования между Россией и Великобританией.
Автор: Каманец Элла


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