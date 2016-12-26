Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ

Аналитики ожидают, что корейцы добавят в смартфон Galaxy S8 как минимум восемь гигабайт оперативки, оснастят 5,1-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 835. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.Заодно южнокорейские эксперты Samsung намерены внедрить в их детище сверхсовременный голосовой помощник, который, наделен элементами искусственного интеллекта. Они полагают, что это новшество поможет смартфону занять лидирующую позицию на рынке современных гаджетов. О предполагаемой цене Samsung Galaxy S8 пока никаких сведений нет.

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