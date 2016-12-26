Авторизация
 
  • 19:40 – Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине "Селфи" 
  • 19:40 – Эксперты сравнили знания российских и британских школьников 
  • 19:37 – Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ 
  • 19:37 – Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года 


Вышло глобальное обновление приложения МЧС

В Google Play, Apple Store и Windows Phone Store появилась новая версия официального приложения от Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Основная функция программы прежняя – быстро вызвать спасателей.
Вышло глобальное обновление приложения МЧС

Имеются и другие возможности. В систему встроена справочная информация о том, как оказать первую помощь пострадавшему, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Тут же можно оставить сведения о себе, которые могут быть полезны врачам и спасателям. Кроме того, в приложение встроена подробная инструкция по действиям в случае возникновения ЧС.

Как пояснили в ведомстве, основная идея, которую поставили перед отечественными программистами, — максимально простая реализация главной функции. При первом запуске система регистрирует номер телефона, фамилию и имя пользователя. Для использования по прямому назначению в экстренной ситуации достаточно нажать и удерживать большую красную кнопку в центре экрана. В это же время приложение определит местонахождение нуждающегося в помощи.
Вышло глобальное обновление приложения МЧС


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163655-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 364
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 873
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 863
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 703
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 629
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 564
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 539
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 535
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров