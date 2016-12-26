Вышло глобальное обновление приложения МЧС

В Google Play, Apple Store и Windows Phone Store появилась новая версия официального приложения от Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Основная функция программы прежняя – быстро вызвать спасателей.
Имеются и другие возможности. В систему встроена справочная информация о том, как оказать первую помощь пострадавшему, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Тут же можно оставить сведения о себе, которые могут быть полезны врачам и спасателям. Кроме того, в приложение встроена подробная инструкция по действиям в случае возникновения ЧС.
Как пояснили в ведомстве, основная идея, которую поставили перед отечественными программистами, — максимально простая реализация главной функции. При первом запуске система регистрирует номер телефона, фамилию и имя пользователя. Для использования по прямому назначению в экстренной ситуации достаточно нажать и удерживать большую красную кнопку в центре экрана. В это же время приложение определит местонахождение нуждающегося в помощи.
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