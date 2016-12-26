Хакеры взломали сайт Министерства образования Украины

Официальный сайт Министерства образования и науки Украины был накануне атакован неизвестными хакерами. Информация об этом появилась в СМИ утром 26 декабря.
В пресс-службе ведомства сообщают, что сама dos-атака пришлась на выходные дни. На данный момент она завершена, и специалисты ведут на сайте восстановительные работы, которые планируется завершить в ближайшее время.
Стоит сказать, что сайты украинских ведомств часто становятся предметом атаки хакеров. К примеру, в начале месяца был взломан сайт Минфина, а также Государственной казначейской службы. Кто именно за этим стоит — неизвестно.
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