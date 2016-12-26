В Сети до презентации засветился смарфтон Meizu M5S

Судя по фото, дизайн смартфона M5S будет вполне стандартным и ничем особо не отличающимся, также как и начинка. Специалисты TENAA сообщают, что Meizu M5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем, процессором на восемь ядер и 4 Гб ОЗУ, чем на сегодняшний день никого не удивишь. Основная камера гаджета располагает 13 мегапикселями, а фронтальная — 5 Мп.Уточняется, что вес Meizu M5S 138 грамм, а в качестве операционной системы на сайте указывается Android 6.0, поверх которой будет установлена традиционная оболочка компании Flyme. Судя по количеству модификаций можно предположить, что данная новинка будет ориентирована на международный рынок, то есть в будущем он должен приехать и в Россию. О ценах на Meizu M5S и анонсе пока никаких сведений нет.

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