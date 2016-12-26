Авторизация
 
  • 19:40 – Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине "Селфи" 
  • 19:40 – Эксперты сравнили знания российских и британских школьников 
  • 19:37 – Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ 
  • 19:37 – Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года 


В Сети до презентации засветился смарфтон Meizu M5S

В сертификационном сервисе TENAA еще до премьеры засветился долгожданный смартфон Meizu M5S. В сети появились как предполагаемые снимки гаджета, так и несколько его ключевых характеристик.

В Сети до презентации засветился смарфтон Meizu M5S

Судя по фото, дизайн смартфона M5S будет вполне стандартным и ничем особо не отличающимся, также как и начинка. Специалисты TENAA сообщают, что Meizu M5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем, процессором на восемь ядер и 4 Гб ОЗУ, чем на сегодняшний день никого не удивишь. Основная камера гаджета располагает 13 мегапикселями, а фронтальная — 5 Мп.

Уточняется, что вес Meizu M5S 138 грамм, а в качестве операционной системы на сайте указывается Android 6.0, поверх которой будет установлена традиционная оболочка компании Flyme. Судя по количеству модификаций можно предположить, что данная новинка будет ориентирована на международный рынок, то есть в будущем он должен приехать и в Россию. О ценах на Meizu M5S и анонсе пока никаких сведений нет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163653-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 364
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 873
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 863
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 703
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 629
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 564
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 539
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 535
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров