Lenovo выпустит на рынок новый гибкий смартфон-браслет в 2018 году

В 2018 году известная китайская компания-производитель Lenovo выпустит на рынок новый гибкий смартфон-браслет CPlus. Презентация новинки состоялась на днях в рамках Tech World 2016, в американском городе Сан-Франциско.
По словам разработчиков, владельцы нового гаджета CPlus смогут носить его на руке, как обычные наручные часы. Сообщается, что смартфон-браслет имеет дисплей на 4,26 дюймов и работает на базе операционной системы Android.
Lenovo обещает выпустить сразу несколько разновидностей смартфона CPlus и удивить потребителей широкой цветовой гаммой устройства. Сообщается, что гибкий смартфон-браслет стал не единственным достижением разработчика в уходящем году. На выставке также был представлен гибкий планшет, который можно согнуть и использовать, как смартфон.
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