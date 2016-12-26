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Safilo Group SpA создала новые «умные» очки, регистрирующие мозговую деятельность

Один из крупнейших мировых создателей оптики итальянская компания Safilo Group SpA представила новые «умные» очки, которые способны регистрировать мозговую деятельность человека.
Safilo Group SpA создала новые «умные» очки, регистрирующие мозговую деятельность


По информации Bloomberg на разработку новинки создатели потратили около года. Презентация гаджета должна состояться на выставке CES в Лас-Вегасе (Невада, США) с 5 по 8 января 2017 года. По информации инсайдеров, смарт-очки Safilo Group SpA не имеют дисплея, микрофона и камеры. Они предназначены для сбора информации о мозговой активности человека при помощи специальных сенсоров, встроенных в оправу.

Полученные данные будут передаваться при помощи беспроводной связи в мобильное приложение на смартфоне. По предварительной информации, анализ полученных показателей позволит сделать вывод о душевном состоянии пользователя и дать ему те или иные рекомендации по его улучшению.

Примечательно то, что внешний вид нового гаджета абсолютно не будет отличаться от традиционных для компании солнцезащитных очков. Если новый гаджет придется пользователям по душе, то компания Safilo Group SpA займется разработкой новых моделей умных очков, уже с расширенными функциями.


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