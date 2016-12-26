В 2016 году в России увеличились продажи видеоконтента

В денежном выражении в результате продажи видеоконтента удалось выручить 4,5 миллиарда долларов. Так, продажи электронных книг выросли до 43% (2,3 миллиарда рублей), музыки – до 20% (2,8 миллиарда рублей), видео – 20% (4,5 миллиарда рублей), игр – 14% (53 миллиарда рублей). Как рассказали эксперты, наблюдающаяся тенденция связана с внедрением на территории России антипиратской политики.Если сравнить результаты с 2008 годом, когда законно контент приобретали 8 миллионов человек, 2016 год демонстрирует показатель 22 миллиона пользователей. Из 52 миллионов объектов, 40 миллионов предпочитают платное телевидение. Из них 18 миллионов пользуются кабельным форматом, 16 миллионов – спутниковым ТВ, 6 миллионов – IPTV.Стали набирать популярность и общеобразовательные программы. Показатель по сравнению с 2013 годом вырос на 5%. В 2016 году интернет-рынок в целом заработал почти 2,3 триллиона рубли, что составляет 2,8% государственного ВВП.

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