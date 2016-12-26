Британские ученые придумали, как передавать поцелуй по смартфону

В результате был изобретен гаджет, который получил название Kissinger. Он представляет собой небольшое дополнение к смартфону, которое позволяет передавать поцелуй посредством видеочата.По размерам девайс не больше, чем обычный чехол для мобильного устройства. В нижней его части ученые расположили силиконовые губы. Фиксирование губ юзера осуществляется с помощью специальных датчиков силы. За счет небольших приводных механизмов на устройстве получателя воспроизводятся все действия. Так, осуществляется уникальный «электронный поцелуй».Как считают разработчики, механические поцелуи направлены на адаптацию людей к близости с роботами. Эту разработку уже представили на международном конгрессе «Любовь с роботами в Лондоне».

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