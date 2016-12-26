Nokia обвинила корпорацию Apple в нарушении сорока патентов

За несколько дней компания Nokia подала иски в суды одиннадцати стран на корпорацию Apple. Nokia обвиняет купертиновцев в нарушении их более чем сорока патентов и использовании технологий, пишут зарубежные СМИ.
Согласно полученным данным, восемь патентов, по словам руководства Nokia, связаны с видеокодеком, принятым в качестве стандарта членами Международного союза электросвязи. Он регулярно широко используется специалистами Apple, но, утверждают в Nokia, права на это не имеют, так же, как и отказываются приобретать необходимую лицензию. Другие же патенты касаются технологий изготовления дисплеев, чипсетов и антенн, пользовательских интерфейсов и программного обеспечения.
Также, пишут в СМИ, Nokia подала жалобу в комиссию по международной торговле Соединенных Штатов Америки, которая имеет право официально запретить ввоз в государство продукции яблочной компании, нарушающей патентные права.
Напомним, что в сентябре 2016 года корпорация Apple проиграла судебный спор с Acacia также по вопросу одного из патентов, которым ранее владела Nokia. Теперь американская компания обязана выплатить 22,1 миллион долларов, согласно постановлению суда.
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