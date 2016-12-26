Французские ученые выращивают разумную слизь

Ученые Университета Поля Сабатье Одри Дюссутур и Дэвид Фогел выращивают разумную слизь, которая обладает необычным механизмом передачи данных. Во время слияния с подобной клеткой слизь ей передает свой жизненный опыт. В итоге получается еще большая масса, которая обладает новой информацией.По словам ученых, исследование проводится довольно успешно, поскольку данное одноклеточное отлично размножается в верхних слоях грунта леса и в чаше Петри. Специалисты использовали в качестве раздражителя слизевика кофе или соль и со временем организм начинал распознавать объекты, избегать их и добираться до еды.После того, как организм слизевика адаптировался к условиям, его соединяли с подобной клеткой, которая еще не подвергалась воздействию раздражителей. Полученная слизь имела память об опасностях и успешно достигала кормушки.В исследовании было использовано 400 клеток слизи. После соединения «нового» и «опытного» представителей, ученые анализировали структуру полученной субстанции. Позже в ней было обнаружено некое образование, напоминающее вену. Именно по ней, предполагают ученые, и происходил обмен информацией.

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