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Французские ученые выращивают разумную слизь

Французские ученые выращивают разумную слизь

Разумный слизевик Physarum polycephalum успешно выращивают французские ученые. Главным отличием живого организма является то, что он состоит из одной гигантской клетки и умеет передавать информацию подобным.
Французские ученые выращивают разумную слизь


Ученые Университета Поля Сабатье Одри Дюссутур и Дэвид Фогел выращивают разумную слизь, которая обладает необычным механизмом передачи данных. Во время слияния с подобной клеткой слизь ей передает свой жизненный опыт. В итоге получается еще большая масса, которая обладает новой информацией.

По словам ученых, исследование проводится довольно успешно, поскольку данное одноклеточное отлично размножается в верхних слоях грунта леса и в чаше Петри. Специалисты использовали в качестве раздражителя слизевика кофе или соль и со временем организм начинал распознавать объекты, избегать их и добираться до еды.
После того, как организм слизевика адаптировался к условиям, его соединяли с подобной клеткой, которая еще не подвергалась воздействию раздражителей. Полученная слизь имела память об опасностях и успешно достигала кормушки.

В исследовании было использовано 400 клеток слизи. После соединения «нового» и «опытного» представителей, ученые анализировали структуру полученной субстанции. Позже в ней было обнаружено некое образование, напоминающее вену. Именно по ней, предполагают ученые, и происходил обмен информацией.


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