Французские ученые выращивают разумную слизь

Разумный слизевик Physarum polycephalum успешно выращивают французские ученые. Главным отличием живого организма является то, что он состоит из одной гигантской клетки и умеет передавать информацию подобным.
Ученые Университета Поля Сабатье Одри Дюссутур и Дэвид Фогел выращивают разумную слизь, которая обладает необычным механизмом передачи данных. Во время слияния с подобной клеткой слизь ей передает свой жизненный опыт. В итоге получается еще большая масса, которая обладает новой информацией.
По словам ученых, исследование проводится довольно успешно, поскольку данное одноклеточное отлично размножается в верхних слоях грунта леса и в чаше Петри. Специалисты использовали в качестве раздражителя слизевика кофе или соль и со временем организм начинал распознавать объекты, избегать их и добираться до еды. После того, как организм слизевика адаптировался к условиям, его соединяли с подобной клеткой, которая еще не подвергалась воздействию раздражителей. Полученная слизь имела память об опасностях и успешно достигала кормушки.
В исследовании было использовано 400 клеток слизи. После соединения «нового» и «опытного» представителей, ученые анализировали структуру полученной субстанции. Позже в ней было обнаружено некое образование, напоминающее вену. Именно по ней, предполагают ученые, и происходил обмен информацией.
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