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Астрономы заметили на Титане загадочные облака (фото)

Астрономы заметили на Титане загадочные облака (фото)

Астрономы заметили на Титане загадочные облака
фото: google.com.ua



NASA получило два снимка спутника Сатурна Титана, которые поставили в тупик весь научный мир.




Астрономы нашли на Титане таинственные «невидимые» облака. Съёмка проводилась при помощи двух различных исследовательских инструментов, что позволило выявить непонятную для исследователей разницу в полученных снимках.
Указывается, что на одном облака заметны, тогда как на втором они отсутствуют. Отметим, что снимки Титана сильно озадачили экспертов NASA. Один снимок делали при помощи датчика ISS в «Кассини», а другой с применением инфракрасной камеры. Подчеркивается, что с учетом разницы в длине волн облачность на Титане должна то совпадать на двух снимках хотя бы в нескольких местах, тогда как в действительности этого нет.



В настоящее время на Титане наступает период, при котором в северных широтах облака станут охватывать большее пространство. Учёные намерены решить загадку «невидимых» облаков. Изображения инфракрасного датчика, как правило, используются для улучшения видимости облаков. При этом они не передают точный цвет.

Астрономы заметили на Титане загадочные облака (фото)


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