Астрономы заметили на Титане загадочные облака (фото)

Астрономы заметили на Титане загадочные облакафото: google.com.uaNASA получило два снимка спутника Сатурна Титана, которые поставили в тупик весь научный мир.Астрономы нашли на Титане таинственные «невидимые» облака. Съёмка проводилась при помощи двух различных исследовательских инструментов, что позволило выявить непонятную для исследователей разницу в полученных снимках.Указывается, что на одном облака заметны, тогда как на втором они отсутствуют. Отметим, что снимки Титана сильно озадачили экспертов NASA. Один снимок делали при помощи датчика ISS в «Кассини», а другой с применением инфракрасной камеры. Подчеркивается, что с учетом разницы в длине волн облачность на Титане должна то совпадать на двух снимках хотя бы в нескольких местах, тогда как в действительности этого нет.В настоящее время на Титане наступает период, при котором в северных широтах облака станут охватывать большее пространство. Учёные намерены решить загадку «невидимых» облаков. Изображения инфракрасного датчика, как правило, используются для улучшения видимости облаков. При этом они не передают точный цвет.

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