Земле угрожает атака комет

Польские ученые не исключают, что приблизительно через миллион лет звезда Глизе 710 пройдет вблизи Солнечной системы, это может спровоцировать падения на Землю комет из облака Оорта и привести к глобальной катастрофе.
Сейчас Глизе 710 находится в 64 световых годах от Солнца и приближается к нему. Через 1,35 миллиона лет она сократит это расстояние до 13 тысяч астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца), или 77 световых дней.
Таким образом, звезда будет находиться в пределах облака Оорта - сферической области вокруг Солнечной системы, которая, как полагают ученые, образована ледяными объектами и является источником комет.
Исследователи считают, что гравитация Глизе изменит траектории космических тел и направит многие из них к Земле. Учитывая, что, по новым оценкам, звезда будет почти в пять раз ближе, чем считалось ранее, риск столкновения комет с Землей очень высок. Это может привести к исчезновению жизни на планете.
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