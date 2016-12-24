Земле угрожает атака комет

Земле угрожает атака кометфото: google.com.uaПольские ученые не исключают, что приблизительно через миллион лет звезда Глизе 710 пройдет вблизи Солнечной системы, это может спровоцировать падения на Землю комет из облака Оорта и привести к глобальной катастрофе.Сейчас Глизе 710 находится в 64 световых годах от Солнца и приближается к нему. Через 1,35 миллиона лет она сократит это расстояние до 13 тысяч астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца), или 77 световых дней.Таким образом, звезда будет находиться в пределах облака Оорта - сферической области вокруг Солнечной системы, которая, как полагают ученые, образована ледяными объектами и является источником комет.Исследователи считают, что гравитация Глизе изменит траектории космических тел и направит многие из них к Земле. Учитывая, что, по новым оценкам, звезда будет почти в пять раз ближе, чем считалось ранее, риск столкновения комет с Землей очень высок. Это может привести к исчезновению жизни на планете.

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