Ученым впервые удалось запустить в космосе «невозможный» двигатель

Ученым впервые удалось запустить в космосе уникальный двигатель фото: google.com.ua
Китайским ученым удалось успешно испытать рабочий вариант «невозможного» двигателя EmDrive на борту космического аппарата «Тяньгун-2». Принцип его работы научный мир пока не может объяснить.
Двигатель EmDrive привлекает внимание ученых со всего мира. Некоторые эксперты убеждены в его работоспособности, другие же сомневаются в том, что такой двигатель может быть где-либо использован. И теперь эксперты из Китайской академии космических технологий на прошедшей в Пекине пресс-конференции заявили, что они успешно испытали рабочий образец бестопливного двигателя. Эксперимент провели на борту космического аппарата «Тяньгун-2», в дальнейшем эксперты из КНР хотят использовать концепцию EmDrive для космических спутников.
Сам EmDrive имеет довольно «неказистый» вид и похож на ведро, положенное на бок. «Невозможным» же его называют потому, что он не использует рабочее тело: так что в случае с EmDrive нарушается закон сохранения импульса.108.162.219.160
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