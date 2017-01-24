«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России

Телеканал «Матч-ТВ» вскоре представит проект под названием «Спортивный заговор», в котором речь пойдёт о запланированном давлении, которое оказывали чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) на мировую общественность. Автором проекта является Кирилл Кикнадзе, спортивный комментатор и телеведущий. Ему вызвался помочь коллега Дмитрий Кончаловский, журналист и писатель-публицист. В рамках еженедельного 26-минутного эфира Кикнадзе, вместе с приглашёнными в студию гостями, намерен беспристрастно, опираясь исключительно на факты и достоверную информацию, глубоко разобраться в ситуации, сложившейся вокруг российского спорта и его олимпийского сегмента.Корреспондент использует материалы корреспондентов, в которых анализируются причины принятия тех или иных решений чиновников международных организаций, пытающихся дискредитировать российский спорт и изолировать от олимпийского движения. Ранее WADA заявила о наличии систематизированной структурной схемы допинга, присутствующей в российском спорте и его олимпийском сегменте.

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