Анита Луценко рассказала страшилку (видео)

Фитнес-тренер Анита Луценко продолжает делиться со своими поклонниками секретами здорового образа жизни. На последнем видео Анита, помимо новых упражнений, рассказала своим подписчикам «страшилку» – к чему приводит нездоровое питание.
«Цель сегодня: 3 правильных приема пищи минимум! Сахар влияет на тонкий баланс бактерий в кишечнике, что часто вызывает гнойничковые прыщи на лице, плечах и груди. Да! Будет сложно! Местами невозможно! НО! Мы команда и мы справимся. Даешь чистые лица?! Алкоголь, кстати, тоже в бан», — проинструктировала своих подписчиков тренер.
Напомним, ранее Анна Добрыднева показала, как расслабляется.
Видео опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Янв 22 2017 в 9:28 PST
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