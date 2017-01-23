Анита Луценко рассказала страшилку (видео)



Видео опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Янв 22 2017 в 9:28 PST





Фитнес-тренер Анита ЛуценкоФитнес-тренерпродолжает делиться со своими поклонниками секретами здорового образа жизни. На последнем видео, помимо новых упражнений, рассказала своим подписчикам «страшилку» – к чему приводит нездоровое питание.«Цель сегодня: 3 правильных приема пищи минимум! Сахар влияет на тонкий баланс бактерий в кишечнике, что часто вызывает гнойничковые прыщи на лице, плечах и груди. Да! Будет сложно! Местами невозможно! НО! Мы команда и мы справимся. Даешь чистые лица?! Алкоголь, кстати, тоже в бан», — проинструктировала своих подписчиков тренер.Напомним, ранеепоказала, как расслабляется.

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