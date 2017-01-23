Желание притупить голод может быть подкреплено, как мечтой похудеть, так целью наладить режим питания. Какая бы не была ваша мотивация, важно понимать, что обмануть организм вполне реально. Как бороться с перееданием и как помочь своему телу прийти в гармоничное состояние, в котором вы едите столько, сколько нужно? Эти 15 полезных советов помогут справиться с проблемой. Рекомендации диетологов и психологов Joinfo.ua.

Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

1. Если вас настигло желание в перерывах между обедом и ужином что-нибудь срочно съесть, то вам необходимо поменять вид деятельности. К примеру, пройтись, почитать книгу, посмотреть смешной видеоролик. В общем, сделать так, чтобы мозг забыл о том, что просил еды.

2. Отличный лайфхак для тех, кого ощущение голода настигло дома – примите ванную с ароматными травами и маслами.

3. Также стоит отказаться от приправ, которые только разжигают желание съесть как можно больше.

Пусть перец и горчица и ускоряют метаболизм, однако стимулируют аппетит. Поэтому стоит перейти на постные еле приправленные блюда.

4. Не покупайте различные привлекательные, но вредные перекусы вроде конфет, батончиков и булочек. Закупите орехов, фруктов и овощей и тогда даже если вам неожиданно захочется "заморить червячка", вы сделаете это хотя бы полезным продуктом.

5. Один из самых сложных, но действенных советов – не видитесь на бесплатные угощения коллег по работе или подружек, которые неожиданно заскочили на чай с тортиком. Любая непредвиденная еда нарушает ваш режим и обязательно отложится на боках.

6. Даже если вы сидите на строжайшей диете не стоит отказываться от любимых сладостей. Но! Это должен быть маленький кусочек.

Только для того чтобы ощутить вкус и не более того, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Лучше всего если подобнее поощрение в виде конфеты или кусочка торта вы будете делать себе утром.

7. Основные приемы пищи должны быть в тишине. То есть, без радио, телефона, ноутбука и телевизора. Осознанная трапеза не только позволяет насытиться, но и придает приему пищи эстетической стороны. Так, француженки никогда не едят на бегу или смотря в процессе трапезы сериал. Засервированный стол и небольшая порция любимого блюда – вот секрет стройности!

8. Этот совет подойдет только людям с силой воли. Как только вы почувствуете голод, нужно начать делать хотя бы элементарную зарядку. Будет это асана из йоги или растяжка неважно, главное занять организм другим делом. А в данном случае еще и полезным!

9. Часто банальная жажда принимается за голод.

Так, если вы почувствовали, что захотели перекусить, возможно, вам просто нужно выпить стакан воды или травяной чай.

10. Позаботьтесь, чтобы кухонная утварь и скатерти на вашей кухне были в не кричащей цветовой гамме. Натюрморты с оранжевыми овощами и фруктами, яркие тарелки и прочие будоражащие аппетит штуки стоит немедленно убрать.

11. Этот хитрый совет от диетологов вас точно удивит. Для того чтобы контролировать приемы пищи нужно приобрести миниатюрную детскую посуду, в которую вы не сможете положить большую порцию блюда.

12. Еще один полезный лайфхак – это подключить правильные ароматы в борьбе с непредвиденным голодом.

Дело в том, что центры голода и обоняния у человека находятся рядом, поэтому помочь в притуплении голода может даже зажженная аромолампа. Лучше всего на блокирование чувства голода действуют цветочные и цитрусовые ароматы.

13. Специалисты по диетологии также рекомендуют хорошо высыпаться. Часто недосыпание компенсируется организмом за счет дополнительного приема пиши.

14. Жуйте мятную жвачку и чистите зубы мятной зубной пастой несколько раз в день.

Экстракт этого растения убивает аппетит надолго.

15. Еще один хитрый физиологический прием – самомассаж нажатием подушечкой среднего пальца на точку между верхней губой и носом.

Помните также, что не стоит употреблять продукты, которые заставляют нас есть больше. Питайтесь разнообразно и полезно!

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