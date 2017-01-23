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Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Желание притупить голод может быть подкреплено, как мечтой похудеть, так целью наладить режим питания. Какая бы не была ваша мотивация, важно понимать, что обмануть организм вполне реально. Как бороться с перееданием и как помочь своему телу прийти в гармоничное состояние, в котором вы едите столько, сколько нужно? Эти 15 полезных советов помогут справиться с проблемой. Рекомендации диетологов и психологов Joinfo.ua.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода


1. Если вас настигло желание в перерывах между обедом и ужином что-нибудь срочно съесть, то вам необходимо поменять вид деятельности. К примеру, пройтись, почитать книгу, посмотреть смешной видеоролик. В общем, сделать так, чтобы мозг забыл о том, что просил еды.


2. Отличный лайфхак для тех, кого ощущение голода настигло дома – примите ванную с ароматными травами и маслами.


3. Также стоит отказаться от приправ, которые только разжигают желание съесть как можно больше.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Пусть перец и горчица и ускоряют метаболизм, однако стимулируют аппетит. Поэтому стоит перейти на постные еле приправленные блюда.


4. Не покупайте различные привлекательные, но вредные перекусы вроде конфет, батончиков и булочек. Закупите орехов, фруктов и овощей и тогда даже если вам неожиданно захочется "заморить червячка", вы сделаете это хотя бы полезным продуктом.


5. Один из самых сложных, но действенных советов – не видитесь на бесплатные угощения коллег по работе или подружек, которые неожиданно заскочили на чай с тортиком. Любая непредвиденная еда нарушает ваш режим и обязательно отложится на боках.


6. Даже если вы сидите на строжайшей диете не стоит отказываться от любимых сладостей. Но! Это должен быть маленький кусочек.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Только для того чтобы ощутить вкус и не более того, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Лучше всего если подобнее поощрение в виде конфеты или кусочка торта вы будете делать себе утром.


7. Основные приемы пищи должны быть в тишине. То есть, без радио, телефона, ноутбука и телевизора. Осознанная трапеза не только позволяет насытиться, но и придает приему пищи эстетической стороны. Так, француженки никогда не едят на бегу или смотря в процессе трапезы сериал. Засервированный стол и небольшая порция любимого блюда – вот секрет стройности!


8. Этот совет подойдет только людям с силой воли. Как только вы почувствуете голод, нужно начать делать хотя бы элементарную зарядку. Будет это асана из йоги или растяжка неважно, главное занять организм другим делом. А в данном случае еще и полезным!


9. Часто банальная жажда принимается за голод.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Так, если вы почувствовали, что захотели перекусить, возможно, вам просто нужно выпить стакан воды или травяной чай.


10. Позаботьтесь, чтобы кухонная утварь и скатерти на вашей кухне были в не кричащей цветовой гамме. Натюрморты с оранжевыми овощами и фруктами, яркие тарелки и прочие будоражащие аппетит штуки стоит немедленно убрать.


11. Этот хитрый совет от диетологов вас точно удивит. Для того чтобы контролировать приемы пищи нужно приобрести миниатюрную детскую посуду, в которую вы не сможете положить большую порцию блюда.


12. Еще один полезный лайфхак – это подключить правильные ароматы в борьбе с непредвиденным голодом.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Дело в том, что центры голода и обоняния у человека находятся рядом, поэтому помочь в притуплении голода может даже зажженная аромолампа. Лучше всего на блокирование чувства голода действуют цветочные и цитрусовые ароматы.


13. Специалисты по диетологии также рекомендуют хорошо высыпаться. Часто недосыпание компенсируется организмом за счет дополнительного приема пиши.


14. Жуйте мятную жвачку и чистите зубы мятной зубной пастой несколько раз в день.


Топ-15 советов как избавиться от чувства голода

Экстракт этого растения убивает аппетит надолго.


15. Еще один хитрый физиологический прием – самомассаж нажатием подушечкой среднего пальца на точку между верхней губой и носом.


Помните также, что не стоит употреблять продукты, которые заставляют нас есть больше. Питайтесь разнообразно и полезно!


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