Ученые получили новую информацию о воспалительных процессах во время еды

Научные сотрудники установили причины возникновения воспалительных процессов в полости рта. Всему виной бактерии, негативно влияющие на все процессы в организме.
Ученые США рассказали о том, какие же процессы происходят в полости рта во время приема пищи. Исследователи утверждают, что в процессе утоления голода, во рту возникают различного рода воспалительные процессы. Таким образом проявляет себя защитная реакция организма, которая активно борется с бактериями. Среди причин возникновения воспалительных реакций во рту можно назвать: травматические, аллергические и инфекционные. Не совсем приятные процессы во рту могут возникать также из-за нехватки витамин в организме (авитаминозе), различных заболеваниях ЖКТ, при проблемах с сердцем сосудами. По мнению специалистов, данные процессы возникают в организме из-за бактерий. Кратковременные воспаления влияют на всасывание сахара в кровь и снижают иммунитет. Количество глюкозы в крови прямо влияет на количество образования иммунных клеток и выработку инсулина. Последний же регулирует уровень сахара в крови. Эти механизмы способствуют улучшению обмена веществ, улучшают иммунную защиту организма и др.
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