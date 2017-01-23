Мотоциклисты и лыжники устроили в Новосибирске соревнования

Суть мотоскийоринга состоит в преодолении лыжниками дистанции, при этом привязавшись в мотоциклу. Этот необычный вид спорта нравится как любителям зимнего активного отдыха, так и мотоциклистам, которые в холодную пору редко садятся за своих “железных коней”.В этом году в соревновании приняли участие 35 экипажей. Победителей определяли в разных категориях, в зависимости от типа мотоцикла, возраста участников и прочих нюансов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173305-news.html