Мотоциклисты и лыжники устроили в Новосибирске соревнования

Мотоциклисты и лыжники со всей страны приняли участие в новосибирских соревнованиях по мотоскийорингу. Подобные состязания в регионе проходят с 2003-го года.
Суть мотоскийоринга состоит в преодолении лыжниками дистанции, при этом привязавшись в мотоциклу. Этот необычный вид спорта нравится как любителям зимнего активного отдыха, так и мотоциклистам, которые в холодную пору редко садятся за своих “железных коней”.
В этом году в соревновании приняли участие 35 экипажей. Победителей определяли в разных категориях, в зависимости от типа мотоцикла, возраста участников и прочих нюансов.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173305-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.