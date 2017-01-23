Ученые: Худеть нужно с удовольствием, а не страдать и мучиться

Специалисты говорят, что худеть надо ради удовольствия, а не для достижения цели. Тогда полученный положительный результат продержится дольше.
Ранее диетологи советовали, чтобы похудеть, надо придерживаться диеты из нежирной и некалорийной пищи. Однако через время вес все равно возвращался. Сейчас же специалисты говорят, что каждый человек уникален по-своему и для определения диеты надо изучать каждый случай отдельно.
Доктор Фридхоф решил поменять свою методику, решив предлагать пациентам худеть ради удовольствия. Он отказался от жестких диет, пациенты не получали специальных указания, при этом калории все равно считались. Каждый положительный результат поощрялся. Ученые утверждает, что диета должна приносить радость, а не страдание, тогда и результат от потери веса может сохранится. Видение улучшения и положительного результата дает стимул худеющему продолжать и не бросать процесс, способствующий похудению.
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