«Пастуший пирог» от Евгения Клопотенко для TV.UA



фарш говяжий — 500 г



картофельное пюре — 800 г



томатный сок — 70 мл



лук 1 — шт.



чеснок — 2 зубчика



растительное масло



соль, перец



Победитель «МастерШеф-5» Евгений Клопотенкофото: личный архив артистаПобедитель кулинарного шоу «МастерШеф-5»делится с читателямирецептом пирога, которым в детстве угощала его бабушка. По мнению шеф-повара, это отличное блюдо, прекрасно подходящее как взрослым, так и детям.рассказывает, что в детстве он часто навещал бабушку, которая жила в Англии и всякий раз, когда любимый внук приезжал к ней, она чествовала его «пастушьим пирогом». Мальчику очень нравилось это блюдо, но в Украине в то время оно было практически неизвестно. Шло время, и когда уже повзрослевшийзанялся изменением культуры питания, он вспомнил об этом рецепте.«Это не просто вкусно, это расширяет кругозор нашего мышления!» , — убежден шеф-повар и подчеркивает: в классическом понимании «Пастуший пирог» включает следующие обязательные ингредиенты: баранина, сельдерей, морковь, соус ворчестер, розмарин. Особенностью пирога шеф-повар называет простоту его приготовления.«Варим вкусное пюре, делаем вкусный мясной фарш, соус, все это соединяем и – вуаля! Отличная замена скучным котлетам с пюре: по сути одно и то же, но однозначно вкуснее», — заверяетВпервыеприготовил это блюдо для родителей – главных испытуемых кулинарных шедевров шеф-повара. Как утверждает, три года назад он готовил много разных блюд, но родители не все принимали, поскольку это было за гранью их вкусов. А вот пирог им очень понравился и теперь частенько появляется на праздничном столе его семьи.«Это такой небольшой символ перемен у нас», — с улыбкой рассказываетварим картофель и делаем из него пюре так, как вы любите.На растительном масле обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок, добавляем фарш, который обжариваем до готовности, примерно 15 минут. Добавляем томатный сок, перемешиваем. Солим и перчим.Берем форму, выкладываем готовый фарш, сверху ровным слоем выкладываем пюре. Делаем «волны» вилкой. Ставим форму в разогретую духовку на 30 минут и запекаем при температуре 180С.По словам, готовое блюдо можно есть как горячим, так и холодным, главное – с хорошим настроением! Лучше всего к нему подойдет бокальчик красного сухого вина или чашечка чая с молоком, так как делают в Англии.

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