Биатлон сегодня, 19 января: смотреть онлайн индивидуальную гонку у женщин, во сколько и по какому каналу прямая трансляция

Сегодня, 19 января, в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, который будет открыт женской индивидуальной гонкой. Расскажем подробности об этом интригующем спортивном мероприятии.Сегодня в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, закрывающий январские соревнования, и уводящий биатлонистов на каникулы перед чемпионатом мира. В рамках этапа спортсменам предстоят индивидуальные гонки, которые не проводились здесь с 2010–го года, масс-старты и эстафеты.Отметим, что самый солнечный и высотный этап сезона позволит тренерам и болельщикам сделать последние выводы о состоянии спортсменов перед стартом мирового первенства.Сегодня, 19 января, нас ожидает индивидуальная гонка у женщин на 15 километров.На индивидуальную гонку по биатлону у женщин 19 января 2017 заявлено 100 участниц, среди которых пять россиянок. Так, под 10-м номером стартует Екатерина Глазырина, 40-й со старта уйдет Ирина Услугина, Татьяна Акимова побежит 49-й, Ольге Подчуфаровой достался 55-й номер, а Ульяна Кайшева получила один из последних стартовых номеров - 93-й.В прямом эфире трансляцию женской индивидуальной гонки по биатлону 19 января 2017 покажет "Матч ТВ", а трансляция онлайн будет доступна в сети. Начало в 16:05 по московскому времени. Также в прямой трансляции эту гонку можно будет лицезреть на телеканале "Евроспорт".Ранее россиянки участвовали в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Эстерсунде. Лучшее время среди наших соотечественниц показала Екатерина Глазырина, пришедшая к финишу шестой.Победила в той гонке представительница Германии Лаура Дальмайер, второе место заняла француженка Анаи Бескон, а Дарья Юркевич из Белоруссии замкнула тройку лидеров.

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