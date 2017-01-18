Кожа да кости: знаменитости, умершие от анорексии (фото)

Как известно, мужчины любят барышень, у которых «есть за что подержаться». Не желе на животике, конечно, но и не без выдающихся, так сказать, частей тела. И если среднестатистическая девушка сравнительно долго в состоянии продержаться на диете, а потом сорвется да и съест припрятанный бутерброд, у приближенных к миру моды и шоу-бизнеса выдержка куда крепче. Причем настолько, что, порой, доходит до того, что при выборе быть красивой или живой – выбора просто не оказывается...Добавим драматизма проблеме: анорексия и булимия – бич профессиональных моделей. Практически 72% девушек, работающих на подиуме, страдают этими заболеваниями. И около 20% случаев заканчиваются фатально. Вспомним сегодня несколько самых громких в надежде, что вы сделаете выбор в пользу систематического здорового питания, а не изнуряющих диет.Бразильская модельпиталась исключительно яблоками и томатами. Бывшая фаворитка Dior и Armani умерла в возрасте 22-х лет. Во время ее последней съемки для рекламной компании Giorgio Armani, вес модели был меньше 40 кг при росте 174 см.Израильская модельумерла в возрасте 34 лет. Анорексия появилась у популярной в девяностых прошлого века модели в возрасте 21 года и продлилось 13 лет. Умерла супермодель при весе 21 кг.Телеведущая, дочь рокерабыла найдена мертвой в своем доме в возрасте 25 лет. Врачи констатировали, что симптомы указывают на анорексию. Как выяснилось,увлекалась соковыми диетами.Сестрысвою болезнь заработали в результате банального спора – близняшки устроили соревнование длиной в 22 года. Их желание быть худее противника закончилось летальным исходом для обеих.Еще одни сестры, скончавшиеся от анорексии – известные в двухтысячных модели. Услучился сердечный приступ, из-за которого девушка потеряла сознание прямо на подиуме во время Недели моды. Ее младшая сестра скончалась буквально через полгода от истощения.Француженкастрадала от тяжелой формы анорексии с 13 лет. Свою модельную карьеру она начала с фотосессиидля социальной рекламы «Нет анорексии», как раз призванной остановить вечно худеющих моделей.

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