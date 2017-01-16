Из-за сбоев в работе ПО отозваны более 1,5 кроссоверов Maserati Levante S

Модель Maserati Levante S итальянского производства была отозвана в количестве 1,5 тысячи экземпляров, что зафиксировано из-за поломки ПО, которая проявляется при низкой скорости движения. Как сообщает производитель, авто, которые реализовались на территории США, могут проявить сбой ПО, когда при скорости движения около 2 миль в час автоматически переключается трансмиссия в режим нейтральной передачи или отключается двигатель. Все проданные с 2016 года авто Maserati Levante S на территории Штатов пройдут обязательную проверку и замену ПО, сообщает итальянская компания.Стоит отметить, что Maserati Levante S уже отзывалась и прежде, однако в количестве 7,5 тысяч штук. Ситуация наблюдается из-за наличия дефекта камеры заднего вида.

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