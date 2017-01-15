Ученые рассказали об опасности смартфонов для зрения детей

Как установили научные работники, у детей, использующих смартфон или схожее мобильное устройство более трех часов в течение суток, чаще наблюдается синдром сухого глаза, нежели в случае с их сверстниками, которые не так увлечены девайсами. Для подтверждения своих выводов ученые организовали исследование, участниками которого стали порядка 900 добровольцев в возрасте от 7 до 12 лет. В конечном итоге синдром сухого глаза авторам работы удалось зафиксировать в 6,6% случаев.Причиной развития ССГ является то, что во время использования гаджетов человек реже моргает, в связи с чем поверхность глаза не омывается в достаточном количестве слезной жидкостью. Симптомами недуга являются, чаще всего, покраснение, которое сопровождается ощущением жжения и раздражением.

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