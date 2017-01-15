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Российский биатлонист Шипулин стал четвертым на этапе КМ в Рупольдинге

Спортсмен из России, биатлонист Антон Шипулин, показал неплохие результаты в гонке на 12,5 километров в Рупольдиге (Германия). На пятом этапе Кубка мира (КМ) он занял четвертое место.

Российский биатлонист Шипулин стал четвертым на этапе КМ в Рупольдинге


Шипулин прошел дистанцию за 34 мин. 28,8 сек., на четырех огневых рубежах он промахнулся один раз. Бронза досталась чеху Михалу Крчмаржу, который прошел рубеж без единого промаха, серебро завоевал норвежский спортсмен Эмиль Хегле Свендсен. С показателем в 33 мин. 57,5 сек. и тремя промахами золото взял француз Мартен Фуркад.

Что касается других российских спортсменов, то они не вошли даже в десятку: Максим Цветков - 39-е место (+2.51,8; 5), Евгений Гараничев - 25-е (+1.32,2; 4), Дмитрий Малышко - 14-е (+1.02,8; 2).

15 января в 16:45 мск начались женские соревнования.


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