Анита Луценко наконец нашла подход к дочери (фото)



Фото опубликовано Анита Луценко (@anitasporty) Янв 13 2017 в 10:05 PST





Популярный украинский фитнес-тренер и телеведущая, ставшая недавно мамой, не позволила себе расслабиться с рождением дочери, которую назвала. Энергичная девушкаи теперь снова в замечательной спортивной форме.Более того, Луценко приучает к здоровому образу жизни и крохотную дочурку. Свидетельством этого стал опубликованный Анитой снимок с их совместных с Мией занятий в бассейне.«Полный восторг. Бассейн – это вам не ванна! Мия отказалась заниматься плаванием и нырянием в ванной еще 1,5 месяца назад, поэтому сегодня попробовали настоящий басик! У Мии случился эмоциональный экстаз. Крутяк!», - не устает радоваться Луценко.

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