Анита Луценко наконец нашла подход к дочери (фото)

Популярный украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко, ставшая недавно мамой, не позволила себе расслабиться с рождением дочери, которую назвала Мия. Энергичная девушка очень быстро восстановилась после родов и теперь снова в замечательной спортивной форме.
Более того, Луценко приучает к здоровому образу жизни и крохотную дочурку. Свидетельством этого стал опубликованный Анитой снимок с их совместных с Мией занятий в бассейне.
«Полный восторг. Бассейн – это вам не ванна! Мия отказалась заниматься плаванием и нырянием в ванной еще 1,5 месяца назад, поэтому сегодня попробовали настоящий басик! У Мии случился эмоциональный экстаз. Крутяк!», - не устает радоваться Луценко.
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