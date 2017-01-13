Биатлон сегодня, мужской спринт, кто победил: стали известны результаты гонки от 13 января

13 января 2017 года в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017 состоялся мужской спринт, в котором, как и ожидали многие эксперты спортивного мира, победу отпраздновал французский биатлонист Мартен Муркад.Мартен Фуркад, являющийся лидером нынешнего сезона, продолжает демонстрировать феноменальные результаты. В сегодняшней гонке он доказал свой статус. В частности, на протяжении всего спринта он отличался не только быстротой, но еще и точностью на огневых рубежах. Французский спортсмен в итоге не допустил ни одного промаха. Данная победа стала для Фуркада уже девятой в текущем сезоне.Вторую позицию завоевал австрийский спортсмен Юлиан Эберхард. В свою очередь на третьей строчке остановился именитый норвежец Эмиль Хегле Свендсен.Российские биатлонисты не сумели зацепиться за призовые места. Лучшим из нашей сборной оказался Дмитрий Малышко. Он, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, финишировал лишь шестым.Примечательно обратить внимание и на тот момент, что в очередной раз в индивидуальной гонке не сумел себя проявить лидер сборной РФ Антон Шипулин. В ходе сегодняшней гонки он допустил три промаха и даже не сумел войти в двадцатку сильнейших.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169771-news.html