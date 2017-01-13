Биатлон сегодня, 13 января, мужчины спринт: смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге пройдет мужской спринт на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Российские любители биатлона проявляют повышенный интерес к этой гонке.Как следует из старт-листа, сборная России выступит под следующими номерами: Антон Бабиков начнет гонку под номером 14, Дмитрий Малышко - 30-м, Матвей Елисеев - 53-м, Антон Шипулин побежит под номером 69, следом Максим Цветков - под номером 70 и Евгений Гараничев - под 90-м. Всего в гонке примет участие 107 спортсменов.В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 13 января 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 16:35 по московскому времени. Вместе с этим телеканал "Евроспорт" также продемонстрирует эту гонку в прямой трансляции.Российские биатлонисты удачно начали этап Кубка мира в Рупольдинге, в первый же день завоевав "серебро" в эстафете. Наш квартет был близок к тому, чтобы финишировать первыми, но чуть не хватило сил бежавшему на заключительном этапе Антону Бабикову, который в драматичной борьбе уступил более именитому и опытному норвежцу Эмилю Хэгле Свендсену.Ранее отечественные спортсмены участвовали в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе, однако то выступление можно считать неудачным для наших спортсменов. Так, лучшее время показал Максим Цветков, пришедший к финишу только 13-м. Победителем же заезда в Оберхофе неожиданно для всех стал австриец Юлиан Эберхард, серебро у чеха Михала Шлезингра, а "бронзу" завоевал итальянец Доминик Виндиш.Экс-тренер сборной России Владимир Аликин считает, что немецкая погода даст преимущество поздним стартовым номерам."Погодные условия в Рупольдинге сегодня такие, что фаворитов нужно искать в «дальних» номерах. Дело в том, что в начале гонки ожидаются снег - то есть будут проблемы со скольжением, а также сильный порывистый ветер - это, конечно, скажется на стрельбе", - отметил он.По его словам, если верить прогнозам, поздние группы получат более комфортные условия для стрельбы и глянец на трассе. Таким образом, исходя из этих факторов, Аликин делает ставку на "дуэли между парнями примерного одного уровня, но из ранних из поздних номеров"."Скажем, Максим Цветков против Антона Бабикова. Максим в целом постабильнее в разделках, да и получил лишний день отдыха, тогда как Бабиков очень серьезно "наелся" в эстафете", - уточнил он.

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