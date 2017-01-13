Авторизация
 
  • 17:09 – Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании 
  • 17:09 – Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки "Лицей" 
  • 17:09 – Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий 
  • 17:03 – Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку 


Биатлон сегодня, 13 января, мужчины спринт: смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция

Биатлон сегодня, 13 января, мужчины спринт: смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция
Сегодня, 13 января, в Рупольдинге пройдет мужской спринт на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Российские любители биатлона проявляют повышенный интерес к этой гонке.

Как следует из старт-листа, сборная России выступит под следующими номерами: Антон Бабиков начнет гонку под номером 14, Дмитрий Малышко - 30-м, Матвей Елисеев - 53-м, Антон Шипулин побежит под номером 69, следом Максим Цветков - под номером 70 и Евгений Гараничев - под 90-м. Всего в гонке примет участие 107 спортсменов.

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 13 января 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 16:35 по московскому времени. Вместе с этим телеканал "Евроспорт" также продемонстрирует эту гонку в прямой трансляции.

Российские биатлонисты удачно начали этап Кубка мира в Рупольдинге, в первый же день завоевав "серебро" в эстафете. Наш квартет был близок к тому, чтобы финишировать первыми, но чуть не хватило сил бежавшему на заключительном этапе Антону Бабикову, который в драматичной борьбе уступил более именитому и опытному норвежцу Эмилю Хэгле Свендсену.

Ранее отечественные спортсмены участвовали в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе, однако то выступление можно считать неудачным для наших спортсменов. Так, лучшее время показал Максим Цветков, пришедший к финишу только 13-м. Победителем же заезда в Оберхофе неожиданно для всех стал австриец Юлиан Эберхард, серебро у чеха Михала Шлезингра, а "бронзу" завоевал итальянец Доминик Виндиш.

Экс-тренер сборной России Владимир Аликин считает, что немецкая погода даст преимущество поздним стартовым номерам.

"Погодные условия в Рупольдинге сегодня такие, что фаворитов нужно искать в «дальних» номерах. Дело в том, что в начале гонки ожидаются снег - то есть будут проблемы со скольжением, а также сильный порывистый ветер - это, конечно, скажется на стрельбе", - отметил он.

По его словам, если верить прогнозам, поздние группы получат более комфортные условия для стрельбы и глянец на трассе. Таким образом, исходя из этих факторов, Аликин делает ставку на "дуэли между парнями примерного одного уровня, но из ранних из поздних номеров".

"Скажем, Максим Цветков против Антона Бабикова. Максим в целом постабильнее в разделках, да и получил лишний день отдыха, тогда как Бабиков очень серьезно "наелся" в эстафете", - уточнил он.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169722-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров