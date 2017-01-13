Сергей Куцый: Это ужасное состояние – до выхода на ринг понимать, что тебя «съели»

Боксер Сергей Куцыйфото: кадр из передачи– профессиональный украинский боксер, обладатель множества титулов и наград. Прошлым летом на турнире по смешанным единоборствам «Молот Тора-3» на третьей минуте боя болевым приемом на руку он победил россиянинав весовой категории до 93 кг.Однако не все время в бойцовской карьеревсе было так радужно. До недавнего времени там царил абсолютный упадок. О том, почему это произошло и каким образом ему удалось одержать победу над самим собой,рассказал в эксклюзивном интервьюСергей, Вы помните свою первую победу? Поделитесь впечатлениями о ней.[/b]Я стремился не к деньгам или славе – просто хотел быть самым сильным. Моя первая серьезная победа была в 18 лет на международном турнире. Когда громко объявляется твое имя, начинается музыка, ты становишься победителем, все зрители смотрят на тебя, прожекторы светят – это просто незабываемые ощущения.В прошлом году был турнир «На грани», я дрался с Антоном Пазенко. Упал на плечо, и оно у меня вылетело полностью. И с того момента начались поражения за поражением. Это повлияло на всю мою жизнь, пошли сигареты, травка, алкоголь, а бой за боем – проигрывался. Ужасное состояние, когда понимаешь, что еще до выхода на ринг проиграл, тебя уже «съели», в тебя никто не верит – одноклубники, промоутеры, тренеры, которые были рядом с тобой.А потом разговор, и твой тренер и промоутер говорят: «Тебя побьют, ты все равно проиграешь». Потом выходишь на этот бой, но драться уже не хочешь, думаешь только об одном – быстрее бы проиграть, чтобы от тебя уже все отстали.После очередного проигранного боя я решил: все, надо завязывать. Приехал домой с соревнований, у меня не было никакого желания драться, пропало окончательно. По пути купил пачку сигарет, пришел, включил телевизор. И тут попадаю на телеканал «Возрождение», смотрю: горит костер, и какой-то мужчина о чем-то говорит. Я начал слушать, пока дома что-то делал, потом сел возле телевизора и стал слушать более внимательно. Хотел уже закурить, тут вдруг Владимир Мунтян (он и оказался тем человеком), как будто специально для меня говорит: «Итак, если твои руки опущены, если на ринге жизни в этом бою, в этой битве со своей судьбой, ты проигрываешь, ты упал, вставай сейчас! Поднимайся! Покажи рефери, что ты готов драться дальше. Пусть сегодня все увидят, что ты готов продолжать бой, что ты готов идти в нападение. И та победа, которую приготовил для тебя Бог, неизбежно будет твоей. Пояс чемпиона принадлежит тебе. Поднимайся. Сейчас нужно, чтобы ты откинул все сомнения, чтобы ты воодушевился, окрылился верой и вооружился долготерпением. Продолжай свою битву. Победа твоя».Он сказал: ты будешь побеждать, потому что ты – победитель. Это было вау! Такое прозрение! Это было так, как ты говоришь с обычным человеком, с другом, который дает тебе совет, но только через телевизор. Это нереально! И это не забудется. Я помню его лицо, помню, как Владимир Мунтян сжимает кулак и говорит: «Иди вперед – твой пояс чемпиона тебя ждет». Я понимал с первого слова, что он говорит именно мне.Через короткое время был назначен серьезный бой, но на него я уже шел другим человеком, с твердым решением победить. Дрались мы в весовой категории до 93 кг. И произошло невероятное! Я выиграл этот бой за одну минуту! Я выиграл бой! Это уже было настоящее чудо, а то, что выиграл на первой минуте – просто невероятно после стольких лет поражений. Слова Владимира из той передачи реально вселили в меня веру в самого себя, веру в Бога, который всегда на моей стороне, веру в то, что на этой земле я смогу прославить свою страну на международном уровне.Не было. Эта передача Владимира Мунтяна «Размышления о жизни» на телеканале «Возрождение» изменила мою жизнь, вернула мне смысл и цель. Это как будто долго идешь в одну сторону, а потом принимаешь решение и резко меняешь курс. Вот так произошло и в моей жизни!

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