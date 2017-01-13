Ученые: Ожирение негативно отражается на памяти

Исследование проводилось американскими учеными. В нём участвовало более трёх тысяч пожилых людей, которым было от 70-и лет. Люди были разделены на две группы. Первая в течении 10-и лет тренировала регулярно свою память, а остальные нет. Так вот исходя из результатов эксперимента, процент высоких показателей больше у стройных пожилых людей.Таким образом, ученые пришли к выводу, что ожирение мешает людям запоминать и концентрироваться. Специалисты советуют всем людям следить за своим здоровьем и весом, так как предотвращение заболеваний в молодом возрасте является профилактикой болезней в будущем.Возможно появление склероза также является последствием ожирения.

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