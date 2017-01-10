«Торчин»: от качества товара к качеству жизни

Кетчуп «Торчин»Наше путешествие на Волынь - в поселок Торчин, что неподалеку от Луцка, где производят качественные украинские кетчупы, майонезы, соусы, заправки, маринады.Говорят, что театр начинается с вешалки. Фабрика «Торчин» (АО «Волыньхолдинг») - не театр, но на нее тоже невозможно попасть, минуя гардероб. Это касается как работников, так и посетителей. Головы прикрыты стерильными одноразовыми шапочками. Обувь сменная и тоже стерильная. Почему так тщательно? Конечно - тщательно! Ведь безопасность - неотъемлемая часть политики Nestle, в состав которой входит и фабрика в Торчине.Безопасность и качество - главные критерии, по которым выбирают сырье для соусов торговой марки «Торчин». Закупают только у проверенных поставщиков, продукция которых соответствует стандартам группы ISO, отечественному законодательству, а также требованиям Nestle. Проверка поставщика начинается еще до того, как с ним будет заключен соответствующий договор, и продолжается с определенной периодичностью в течение всего срока сотрудничества.Лишь один красноречивый факт, о котором вспоминает главный технолог ТМ «Торчин» Антонина Котик: «Все сырье и готовая продукция проходят более 10 000 анализов в год: микробиологические, физико-химические, органолептические. Например, каждая упаковка кетчупа «Торчин Нежный» проходит около 600 проверок перед тем, как попасть к потребителю». Только самые качественные, самые сочные и аппетитные украинские томаты «имеют право» стать сырьем для кетчупов «Торчин».Но пройдемся дальше по производственной цепочке фабрики «Торчин».Процесс начинается с поступления сырья, его тщательной проверки отделом качества и подготовки к изготовлению самого продукта.«Просеивается сахар, бочки с томатной пастой инспектируются, транспортируются к специальным насосам, которые выкачивают ее дальше в буферные емкости вместе уже с добавленным сахаром», - объясняет главный технолог.Производство автоматизировано. Автоматически происходит дозирование воды, уксуса, масла, сахара, томатной пасты. Только специи, которые нужно тщательно взвесить на специальных весах, оператор добавляет вручную.Смесь подается в котел для варки, где она пастеризуется под постоянным контролем. Далее охлаждается до температуры фасовки - не выше 72 градусов.«Перед фасовочным оборудованием у нас установлены магнитные ловушки и металлодетекторы - это еще одна точка контроля, которая следит за тем, чтобы в смесь не попадали посторонние предметы металлического происхождения», - рассказывает Антонина Котик.Все процессы, от приготовления смеси до формирования готовых партий продукта, фиксируются в электронной системе, чтобы в случае необходимости можно было отследить в обратном направлении и определить «точку ошибки», если таковая будет иметь место.Проводится пост-процессный контроль каждой варки. Отбираются образцы для инкубации, которые помещают в специальные термостаты на семь суток. После этого еще раз осматривают продукцию, чтобы избежать любых возможных отклонений.«Каждая партия произведенного продукта контролируется. Лаборант осуществляет обход и отбирает образцы для исследования физико-химических, микробиологических и органолептических показателей, которые проверяются в зависимости от категории продукта», - рассказывает Татьяна Струцюк, ведущий технолог по развитию продукции.Если обнаруживается несоответствие спецификации, партия останавливается - проводятся дополнительные исследования. Если несоответствие выявлено в пастеризованных продуктах, такую партию «спасают» повторной переработкой, что допускается технологически. Но если речь идет об эмульсионных продуктах - майонезах, соусах - то они переработке не подлежат и окончательно отбраковываются.Каждая партия, произведенная в сутки, обязательно проходит оценку дегустационной группой на органолептику (вкус, запах, консистенцию, цвет) и внешний вид упаковки. Органолептика проводится в зависимости от вида продукта либо на следующий день, либо через день.Людей часто настораживает словосочетание «модифицированный крахмал», которое можно увидеть на упаковке того же кетчупа.«Модифицированный крахмал - специально обработанный крахмал, который благодаря своему составу лучше усваивается. В модифицированный крахмал добавляют кислоты (уксусную), чтобы сделать более стабильной его молекулу. Это нужно для консистенции продукта, чтобы крахмал держал структуру долго, в течение года», - отмечает главный технолог.Опасности в этом крахмале нет, он на 100% безопасен и полностью соответствует утвержденным стандартам для продуктов питания.Итак, как видим, исполнительность и ответственность в вопросах качества - альфа и омега производственного процесса. Кому посчастливилось побывать на предприятии, убеждены продукция торговой марки «Торчин» - это действительно безопасные, вкусные и полезные соусы и приправы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168373-news.html