Биатлон, Кубок мира 2017, спринт, женщины 6 января: трансляция онлайн пройдет по ТВ (видео предыдущей гонки)

В немецком городе Оберхоф продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Уже сегодня, 6 января 2017 года, состоится женская спринтерская гонка. Поклонники данного вида спорта активно интересуются подробностями предстоящего спортивного мероприятия.Через несколько часов в Германии пройдет спринтерская гонка у женщин на 7,5 километров. Она приурочена к четвертому этапу Кубка мира по биатлону. На данный момент известно, что в гонке не примет участие немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая по совету своих тренеров выступит на этом этапе только в масс-старте, чтобы продлить свой перерыв и сохранить здоровье на остальной сезон. Это дает шанс ее соперницам в том числе и российским девушкам.В последний раз россиянки участвовали в спринте в третьем этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Чехии, причем первое место в той гонке триумфально заняла наша соотечественница Татьяна Акимова. Второй стала француженка Анаис Шевалье, а замкнула тройку лидеров американка Сюзан Данкли.На старт в Оберхофе в составе российской сборной выйдут Ольга Подчуфарова (№ 4), Татьяна Акимова (№ 12) Екатерина Глазырина (№ 37), Ульяна Кайшева (№ 53) и Ирина Услугина (№ 90).В прямом эфире трансляцию женского спринта по биатлону 6 января 2017 года покажет "Мачт ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 16:05 по московскому времени. Вместе с этим прямая трансляция будет доступна и на телеканале "Евроспорт".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166943-news.html