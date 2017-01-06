Американские хоккеисты выиграли молодежный ЧМ

Мировой чемпионат проходил среди спортсменов не старше двадцати лет. Хоккеистам из США удалось обойти их сверстников из Канады. Основное время соперники отыграли вничью, в овертайме ситуация не изменилась. Успех американской сборной принесла только серия буллитов. В итоге, результат матча – 5:4 в их пользу.Так, тройка призеров распределилась следующим образом – хоккеисты из США стали обладателями золота турнира, Канада получила серебро, а Россия, ранее победившая Швецию, завоевала бронзу.

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