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Американские хоккеисты выиграли молодежный ЧМ

Американские хоккеисты выиграли молодежный ЧМ. Они победили канадцев благодаря буллитам.

Американские хоккеисты выиграли молодежный ЧМ


Мировой чемпионат проходил среди спортсменов не старше двадцати лет. Хоккеистам из США удалось обойти их сверстников из Канады. Основное время соперники отыграли вничью, в овертайме ситуация не изменилась. Успех американской сборной принесла только серия буллитов. В итоге, результат матча – 5:4 в их пользу.

Так, тройка призеров распределилась следующим образом – хоккеисты из США стали обладателями золота турнира, Канада получила серебро, а Россия, ранее победившая Швецию, завоевала бронзу.


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