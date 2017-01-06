Американские хоккеисты выиграли молодежный ЧМ. Они победили канадцев благодаря буллитам.
Мировой чемпионат проходил среди спортсменов не старше двадцати лет. Хоккеистам из США удалось обойти их сверстников из Канады. Основное время соперники отыграли вничью, в овертайме ситуация не изменилась. Успех американской сборной принесла только серия буллитов. В итоге, результат матча – 5:4 в их пользу.
Так, тройка призеров распределилась следующим образом – хоккеисты из США стали обладателями золота турнира, Канада получила серебро, а Россия, ранее победившая Швецию, завоевала бронзу.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166902-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.